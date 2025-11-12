Milano 12:21
Italia, Produzione industriale (YoY) in settembre

Italia, Produzione industriale (YoY) in settembre
Italia, Produzione industriale in settembre su base mensile (YoY) +1,5%, in aumento rispetto al precedente -3% (la previsione era -0,5%).

