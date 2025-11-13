Milano 13:19
EQUITA, Kepler Cheuvreux alza target price dopo un altro trimestre record

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 6,00 euro per azione (dai precedenti 5,30 euro) il target price su EQUITA, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Gli analisti scrivono che Equita ha registrato un terzo trimestre positivo, ben al di sopra delle aspettative in tutte le divisioni. I ricavi hanno raggiunto i 28,6 milioni di euro (+93% su base annua, +38% rispetto alle attese di Kepler), trainati principalmente da Global Markets e Investment Banking, con una leva operativa significativa che ha portato l'utile netto a circa il 65% in più rispetto alle stime. Per segmento, Global Markets ha generato 13,3 milioni di euro (+53% su base annua, +32% rispetto alle attese), sostenuta dalla solidità generale di S&T (5,6 milioni di euro rispetto a 5,2 milioni di euro attesi), Client Driven (6,1 milioni di euro rispetto a 3,9 milioni di euro attesi) e Directional Trading (1,6 milioni di euro rispetto a 1,0 milioni di euro attesi). Investment Banking ha generato 12,2 milioni di euro (+177% su base annua), circa il 53% in più rispetto alle aspettative, mentre Alternative Asset Management ha registrato 3 milioni di euro (+58% su base annua), circa il 12% in più rispetto alle previsioni.

A seguito di questi risultati record, Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo le stime per il periodo 2025-2027 di circa il 4-6%, riflettendo un maggiore slancio in tutte le divisioni, principalmente nei mercati globali.
