EQUITA, Kepler Cheuvreux alza target price dopo un altro trimestre record

EQUITA

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 5,30 euro) ilsu, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che Equita ha registrato. I ricavi hanno raggiunto i 28,6 milioni di euro (+93% su base annua, +38% rispetto alle attese di Kepler), trainati principalmente da Global Markets e Investment Banking, con una leva operativa significativa che ha portato l'utile netto a circa il 65% in più rispetto alle stime. Per segmento, Global Markets ha generato 13,3 milioni di euro (+53% su base annua, +32% rispetto alle attese), sostenuta dalla solidità generale di S&T (5,6 milioni di euro rispetto a 5,2 milioni di euro attesi), Client Driven (6,1 milioni di euro rispetto a 3,9 milioni di euro attesi) e Directional Trading (1,6 milioni di euro rispetto a 1,0 milioni di euro attesi). Investment Banking ha generato 12,2 milioni di euro (+177% su base annua), circa il 53% in più rispetto alle aspettative, mentre Alternative Asset Management ha registrato 3 milioni di euro (+58% su base annua), circa il 12% in più rispetto alle previsioni.A seguito di questi risultati record, Kepler Cheuvreux hadi circa il 4-6%, riflettendo un maggiore slancio in tutte le divisioni, principalmente nei mercati globali.