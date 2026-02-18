Milano 12:06
Londra: andamento negativo per 3i Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per 3i Group
(Teleborsa) - Rosso per la società d'investimenti con sede a Londra, che sta segnando un calo del 3,03%.

Lo scenario su base settimanale di 3i Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,94 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,88. L'equilibrata forza rialzista di 3i Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
