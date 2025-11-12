Milano 9:57
44.877 +0,98%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:57
9.905 +0,05%
24.319 +0,96%

Londra: pioggia di acquisti su SSE

Migliori e peggiori, In breve
Londra: pioggia di acquisti su SSE
Grande giornata per il distributore inglese di elettricità e gas, che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,47%.
Condividi
```