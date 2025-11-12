Milano
9:57
44.877
+0,98%
Nasdaq
11-nov
25.533
0,00%
Dow Jones
11-nov
47.928
+1,18%
Londra
9:57
9.905
+0,05%
Francoforte
9:57
24.319
+0,96%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 10.14
Home Page
/
Notizie
/ Londra: pioggia di acquisti su SSE
Londra: pioggia di acquisti su SSE
Migliori e peggiori
,
In breve
12 novembre 2025 - 09.50
Grande giornata per il
distributore inglese di elettricità e gas
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,47%.
Titoli e Indici
SSE
+10,10%
