Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:05
25.315 +0,96%
Dow Jones 18:05
50.133 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Londra: pioggia di acquisti su Metlen Energy & Metals

Effervescente Metlen Energy & Metals, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
