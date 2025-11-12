Milano 9:58
44.878 +0,99%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:58
9.904 +0,05%
24.322 +0,97%

Londra: scambi al rialzo per Fresnillo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23,65 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24,01, mentre il primo supporto è stimato a 23,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
