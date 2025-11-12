New York: calo per Datadog

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che passa di mano con un calo del 3,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Datadog
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,39%, rispetto a -0,01% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Datadog
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 196,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 188,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 205,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)