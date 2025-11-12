Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:46
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:46
48.361 +0,90%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: calo per Datadog

Migliori e peggiori
New York: calo per Datadog
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che passa di mano con un calo del 3,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Datadog mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,39%, rispetto a -0,01% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Datadog è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 196,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 188,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 205,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```