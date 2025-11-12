New York: in acquisto Elevance Health

leader americano delle assicurazioni sanitarie

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,13% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 338 USD. Supporto visto a quota 319,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 356,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)