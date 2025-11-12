Milano 17:35
New York: in acquisto Elevance Health

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che mostra una salita bruciante del 5,13% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Elevance Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Elevance Health rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Elevance Health resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 338 USD. Supporto visto a quota 319,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 356,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
