OPA Eles, Xenon presenta alla Consob Documento di Offerta sulle azioni e prospetto per warrant

Eles Semiconductor Equipment

, veicolo societario italiano indirettamente controllato dae gestito da, ha comunicato di aver presentato alla Consob, ilrelativo all'di. L'OPA, annunciata il 23 ottobre 2025, mira all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Eles quotato su Euronext Growth Milan.L'Offerente riconoscerà 2,65 euro per ciascuna azione, importo "inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari". EBidCo si riserva inoltre la facoltà di acquistare azioni o warrant anche al di fuori dell'OPA, ed eventualmente di esercitare i warrant acquisiti per sottoscrivere nuove azioni, nei limiti della normativa applicabile. Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'operazione si configurerà come offerta concorrente rispetto all'OPA annunciata da Mare Engineering Group S.p.A. il 6 ottobre 2025.Parallelamente, EBidCo ha pubblicato ilrelativo all'OPA totalitaria sui "", fino a un massimo di 5.876.888 strumenti. L'operazione è condotta in regime di esenzione ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti e il documento, predisposto su base volontaria, «non è stato oggetto di approvazione da parte di Borsa Italiana, della Consob né di alcuna altra autorità».Il corrispettivo è fissato in, per un esborso massimo di 1.322.299,80 euro. Il periodo di adesione si aprirà il 24 novembre 2025 e terminerà il 12 dicembre 2025, con pagamento previsto il 19 dicembre 2025. L'adesione dovrà avvenire tramite Banca Akros S.p.A., mediante compilazione e consegna della Scheda di Adesione con contestuale deposito dei Warrant.