Milano 14:42
45.008 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:42
9.904 +0,04%
Francoforte 14:42
24.403 +1,31%

Parigi: positiva la giornata per Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Societe Generale
(Teleborsa) - Scambia in profit la big bank francese, che lievita del 2,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```