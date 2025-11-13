Parigi: positiva la giornata per Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big bank francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Societe Generale
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,97%, rispetto a +2,91% dell'indice di Parigi
).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto di credito francese
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,84 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)