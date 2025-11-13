Milano 11:34
Parigi: positiva la giornata per Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big bank francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,97%, rispetto a +2,91% dell'indice di Parigi).


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto di credito francese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,84 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
