Milano 13:23
44.927 +0,30%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:23
9.851 -0,61%
Francoforte 13:23
24.249 -0,54%

Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

Punta con decisione al rialzo la performance della big bank francese, con una variazione percentuale del 2,09%.
