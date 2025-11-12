Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Balza in avanti il microchip-maker italo-francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.
L'andamento di STMicroelectronics
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo del produttore di semiconduttori
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,47 Euro. Supporto stimato a 20,36. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)