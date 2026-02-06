Milano
10:13
45.616
-0,45%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
10:14
10.290
-0,19%
Francoforte
10:13
24.511
+0,08%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 10.30
Home Page
/
Notizie
Perde l'indice dei servizi di consumo italiano sul mercato di Piazza Affari
Perde l'indice dei servizi di consumo italiano sul mercato di Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
06 febbraio 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che retrocede a 22.633,18 punti, in netto calo del 5,87%.
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto