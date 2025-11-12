Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia
, che guadagna bene, con una variazione del 2,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la banca d'affari italiana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)