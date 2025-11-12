Milano 12:22
45.015 +1,30%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:22
9.886 -0,14%
Francoforte 12:22
24.341 +1,05%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia, che guadagna bene, con una variazione del 2,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la banca d'affari italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,67.

