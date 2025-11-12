Milano 10:00
44.886 +1,01%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 10:00
9.907 +0,07%
Francoforte 10:00
24.327 +0,99%

Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati
Balza in avanti il gruppo farmaceutico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
Condividi
```