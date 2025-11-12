Milano 10:00
44.886 +1,01%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 10:00
9.907 +0,07%
Francoforte 10:00
24.327 +0,99%

Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo farmaceutico, che avanza bene del 2,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Recordati più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della società farmaceutica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,95.

