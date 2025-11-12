Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo farmaceutico
, che avanza bene del 2,30%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Recordati
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società farmaceutica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)