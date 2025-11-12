Piazza Affari: scambi al rialzo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso creditizio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,36%, rispetto a +4,03% del principale indice della Borsa di Milano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,022 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,912. L'equilibrata forza rialzista dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,132.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)