Milano 12:24
45.039 +1,35%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:24
9.887 -0,13%
Francoforte 12:23
24.348 +1,08%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso creditizio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,36%, rispetto a +4,03% del principale indice della Borsa di Milano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,022 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,912. L'equilibrata forza rialzista dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,132.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
