Terna promossa da Intesa Sanpaolo, alzato giudizio e target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Intesa Sanpaolo
rivedono al rialzo il giudizio sul titolo Terna
a "neutral" incrementando allo stesso tempo anche il target price a 9,2 euro.
Le azioni del gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, quotato su Euronext Milan, mostrano un timido rialzo dello +0,17%, allineandosi alla cautela che regna sull'intero listino.
L'andamento dell'utility romana
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9,25 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 9,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 9,03.