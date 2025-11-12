Piazza Affari: seduta difficile per Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

Fincantieri

FTSE Italia Mid Cap

Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 4,79% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,81 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,11. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)