Piazza Affari: seduta difficile per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il principale complesso cantieristico al mondo, che esibisce una perdita secca del 4,79% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,81 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,11. Il peggioramento di Fincantieri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,36.

