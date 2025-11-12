SIMEST ottiene l'attestato "Human Resource Management Diversity and Inclusion"

(Teleborsa) - SIMEST
, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, consolida il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro
basato sui principi di diversità e inclusione
. A confermarlo è il conseguimento dell’attestazione internazionale "Human Resource Management Diversity and Inclusion"
, ISO 30415 ottenuta grazie al percorso intrapreso per integrare tali valori all’interno dei processi aziendali e della cultura organizzativa.
L'attestazione, rilasciata da Bureau Veritas Italia
, premia il costante impegno della società, riconoscendo l’integrazione sistemica dei principi DE&I nei processi aziendali e nel modello di governance
.
Il processo di valutazione ha analizzato in modo approfondito non solo tutte le aree della gestione delle persone dal reclutamento alla formazione
, includendo aspetti come il benessere organizzativo, l’accessibilità, le parità di opportunità e la trasparenza
nei percorsi di crescita professionale, ma anche altri processi aziendali che riguardano, il processo di gestione degli acquisti ed erogazione di servizi, nonché la relazione con gli stakeholder. È stato inoltre riconosciuto il ruolo attivo del management
di tutto il personale nel favorire un contesto lavorativo inclusivo, rispettoso e aperto alle diversità.
L’adozione dello standard ISO 30415
rappresenta un ulteriore passo nel percorso di responsabilità sociale e sostenibilità
di SIMEST, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare quelli relativi alla parità di genere, alla valorizzazione delle disuguaglianze e alla promozione di condizioni di lavoro eque e dignitose.
Con questo importante risultato, SIMEST rafforza ulteriormente il proprio impegno sui temi ESG (Environmental, Social and Governance), aggiungendo un nuovo traguardo in materia di diversità, equità e inclusione. SIMEST conferma inoltre il proprio impegno per la parità di genere
, confermando, anche per il 2025, la certificazione UNI/PdR 125:2022 che attesta l’efficacia delle politiche adottate da SIMEST in ambiti chiave come la governance, la crescita professionale, l’equilibrio vita-lavoro e la tutela della genitorialità.
"In SIMEST crediamo fortemente che le persone siano la nostra più grande risorsa e che la pluralità di esperienze, prospettive e competenze sia la chiave per generare valore e innovazione. Questi riconoscimenti - afferma Valeria Borrelli
, Direttrice Persone e Organizzazione di SIMEST - confermano l’impegno quotidiano di tutta la nostra comunità aziendale nel promuovere un ambiente in cui ognuno possa sentirsi accolto, rispettato e messo nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio valore. Ma il nostro impegno non finisce qui, continueremo a coltivare con determinazione una cultura basata sempre di più sull’ascolto e sull’apertura affinché ciascuno, con la propria unicità, contribuisca alla crescita della nostra organizzazione".