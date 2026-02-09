Cassa Centrale Banca ottiene da Standard Ethics il primo rating di sostenibilità "EE-"

(Teleborsa) -ottiene per il primo anno da, agenzia internazionale indipendente e specializzata nella valutazione delle politiche di sostenibilità e responsabilità, il, segnando una tappa significativa nel percorso ESG del Gruppo e nel rafforzamento della comunicazione e della trasparenza verso gli stakeholder.Il giudizio di Standard Ethics riconosce ilONU, OCSE e UE, supportato da una governance della sostenibilità strutturata e da una rendicontazione e disclosure ESG adeguate. La valutazione evidenzia la presenza di un processo di, di unorientato alla riduzione degli impatti ambientali all’interno di un sistema di governance equilibrato e sinergico tra Capogruppo e Banche affiliate.L’assetto societario del Gruppo – prosegue l’Agenzia -e ai temi sociali da parte della Capogruppo e delle Banche affiliate per le singole zone di competenza.Inoltre, sulla base delle analisi effettuate dall’agenzia, è stato assegnato un, che riflette una visione positiva di medio-lungo periodo rispetto alle performance attuali, che verranno annualmente rivalutate sulla base del ciclo di monitoraggio previsto dal provider."È un risultato che riflette pienamente il nostro approccio strutturato alla sostenibilità, guidato dai principi internazionali e dalle best practices in materia ambientale, sociale e di governance. ha commentato, Chief Direzione ESG, Brand e Rapporti Istituzionali di Cassa Centrale Banca - Il giudizio di medio-lungo termine valorizza la visione strategica che ci vede impegnati nel promuovere la crescita responsabile e sostenibile delle comunità in cui il Gruppo opera, in coerenza con i valori cooperativi che caratterizzano il nostro agire".