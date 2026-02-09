Cassa Centrale Banca ottiene da Standard Ethics il primo rating di sostenibilità "EE-"

(Teleborsa) - Cassa Centrale Banca
ottiene per il primo anno da Standard Ethics
, agenzia internazionale indipendente e specializzata nella valutazione delle politiche di sostenibilità e responsabilità, il Corporate Standard Ethics Rating "EE-"
, segnando una tappa significativa nel percorso ESG del Gruppo e nel rafforzamento della comunicazione e della trasparenza verso gli stakeholder.
Il giudizio di Standard Ethics riconosce il progressivo allineamento della Banca alle indicazioni internazionali
ONU, OCSE e UE, supportato da una governance della sostenibilità strutturata e da una rendicontazione e disclosure ESG adeguate. La valutazione evidenzia la presenza di un processo di ESG Risk Management strutturato
, di un Piano di Sostenibilità integrato nel Piano Strategico 2025-2027
orientato alla riduzione degli impatti ambientali all’interno di un sistema di governance equilibrato e sinergico tra Capogruppo e Banche affiliate.
L’assetto societario del Gruppo – prosegue l’Agenzia - incide positivamente sul radicamento territoriale e sull’attenzione agli stakeholder
e ai temi sociali da parte della Capogruppo e delle Banche affiliate per le singole zone di competenza.
Inoltre, sulla base delle analisi effettuate dall’agenzia, è stato assegnato un Long Term Expected Rating pari a "EE+"
, che riflette una visione positiva di medio-lungo periodo rispetto alle performance attuali, che verranno annualmente rivalutate sulla base del ciclo di monitoraggio previsto dal provider.
"È un risultato che riflette pienamente il nostro approccio strutturato alla sostenibilità, guidato dai principi internazionali e dalle best practices in materia ambientale, sociale e di governance. ha commentato Roberta Famà
, Chief Direzione ESG, Brand e Rapporti Istituzionali di Cassa Centrale Banca - Il giudizio di medio-lungo termine valorizza la visione strategica che ci vede impegnati nel promuovere la crescita responsabile e sostenibile delle comunità in cui il Gruppo opera, in coerenza con i valori cooperativi che caratterizzano il nostro agire".