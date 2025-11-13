Alerion conferma guidance su EBITDA con contributo atteso dall'operazione di equity recycling

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, nei primi nove mesi del 2025 ha registratopari a 112,9 milioni di euro, rispetto ai 126,7 milioni di euro rilevati nello stesso periodo del 2024. Isi attestano a 95,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 112,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024. La variazione riflette, oltre alla minore produzione di energia, anche gli effetti del diverso perimetro di consolidamento, a seguito dall'operazione di equity recycling perfezionata nell'ultimo trimestre del 2024, che ha comportato il deconsolidamento degli impianti di Enermac e Naonis.Ilrisulta pari a 73,7 milioni di euro, rispetto a 87,7 milioni di euro dell'analogo periodo del 2024. La variazione dell'EBITDA riflette principalmente la riduzione dei ricavi operativi registrata nei primi nove mesi dell'anno, legata sia al minore livello di produzione sia agli effetti del mutato perimetro di consolidamento. Ilè pari a 81,4 milioni di euro, ottenuto considerando il valore pro quota dell'EBITDA delle società in Joint venture più rilevanti per il periodo nell'EBITDA consolidato del Gruppo. Nei primi nove mesi del 2024 il valore era pari a 90,7 milioni di euro.L'al 30 settembre 2025 ammonta a 681,5 milioni di euro, registrando un incremento di circa 147,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (pari a 533,8 milioni di euro). Tale variazione è riconducibile principalmente agli investimenti sostenuti a supporto del programma di crescita del Gruppo.Per l'ultimo trimestre dell'anno Alerion prevede un progressivo rafforzamento delle condizioni anemologiche, che dovrebbe consentire un recupero della produzione elettrica rispetto alle criticità registrate nella prima parte dell'esercizio. In tale contesto, si, pari a circa 200 milioni di euro."La conferma di tale obiettivo tiene conto del, che rappresenta una componente qualificante della strategia del Gruppo - si legge nella nota sui conti - Tale operazione, in linea con il modello industriale di Alerion, è finalizzata a ottimizzare la rotazione degli asset e a liberare risorse per nuovi investimenti, affiancandosi e integrandosi con i risultati economici e finanziari generati dagli impianti detenuti in full ownership, a beneficio della complessiva redditività e sostenibilità della crescita del Gruppo".