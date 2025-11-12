Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che avanza bene del 3,33%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Alerion Clean Power
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,43.
