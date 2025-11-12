Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,33%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)