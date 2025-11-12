Milano 12:22
45.015 +1,30%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:23
9.887 -0,13%
Francoforte 12:22
24.341 +1,05%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che avanza bene del 3,33%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Alerion Clean Power suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
