Altea, marginalità operativa migliora nei 9 mesi. Ricavi in calo a 19,5 milioni

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha comunicato che isi attestano a 19,5 milioni di euro, rispetto a 20,3 milioni al 30 settembre 2024. La differenza riflette l'evoluzione naturale delle commesse e delle dinamiche operative influenzate da tempistiche autorizzative variabili e dalla fisiologica modulazione dei flussi progettuali, nonché, la presenza di una significativa plusvalenza realizzata nel primo trimestre del 2024.L'consolidato al 30 settembre 2025 è pari a 11,4 milioni, in linea con i risultati dell'anno precedente, mentre l'EBITDA margin mostra un miglioramento, raggiungendo il 59% rispetto al 56% del 30 settembre 2024, a conferma dell'efficacia delle iniziative strategiche intraprese. L'si attesta a 7,4 milioni, rispetto a 7,8 milioni al 30 settembre 2024.L'è cash negative per 8,5 milioni rispetto a cash negative per 7,4 milioni al 31 dicembre 2024. La dinamica dell'Indebitamento Finanziario Netto riflette essenzialmente l'assorbimento di capitale circolante necessario all'avanzamento degli iter autorizzativi sui progetti non ancora contrattualizzati."I risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2025, che evidenziano un miglioramento della marginalità operativa, sonoe riflettono la solidità del modello di business del Gruppo, fondato su una crescita equilibrata e sostenibile - ha commentato l'- Nel corso dell'anno gli accordi siglati con primari player nazionali e internazionali ci hanno permesso di proseguire lungo la traiettoria delineata, accedendo a una pipeline qualificata di progetti fotovoltaici già autorizzati o in fase avanzata di sviluppo. Ad oggi, la pipeline ha raggiunto complessivamente circa 3 GW, in parallelo, abbiamo inoltre ampliato in modo significativo il portafoglio di progetti BESS, strategici per la transizione energetica e per la stabilità del sistema elettrico nazionale".