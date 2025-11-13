Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,30%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,7954. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8031 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,7929.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)