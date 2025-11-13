Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,46%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 179,917. Possibile una discesa fino al bottom 178,127. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 181,706.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)