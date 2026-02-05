Milano 9:32
46.672 +0,08%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:32
10.387 -0,15%
24.599 -0,02%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,47%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47.157, mentre il primo supporto è stimato a 45.596. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.718.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
