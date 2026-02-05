Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,47%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47.157, mentre il primo supporto è stimato a 45.596. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.718.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)