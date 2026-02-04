Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,90%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.869. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.524. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.214.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)