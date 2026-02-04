Milano 9:53
46.663 +0,52%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:54
10.370 +0,53%
24.711 -0,28%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,90%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.869. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.524. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.214.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
