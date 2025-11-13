Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,05%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,4002. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,4036. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,399.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)