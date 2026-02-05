Scuola, Anief presenta interrogazione su percorso valorizzazione Dsga

"È stata presentata in questi giorni un’interrogazione parlamentare a firma dei senatori Floridia, Nave e Pilotti,
sollecitata e voluta dal Dipartimento Condir di ANIEF, per chiedere al Ministro dell’Istruzione e al Ministro della Funzione Pubblica quali siano le intenzioni del Governo nell’ottica di valorizzare il percorso che conduca alla dirigenza anche per il personale DSGA
". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief - Condir.
"Infatti, nonostante le modifiche introdotte dal Contratto Collettivo 2019-2021
con l’area unica dei funzionari delle elevate qualificazioni, non si è ancora assistito a una reale valorizzazione economica e giuridica di questa figura. Da qui nasce l’interrogazione parlamentare, anche alla luce dell’attuale DDL Zangrillo
, che prevede l’accesso alla dirigenza pubblica per i funzionari senza il passaggio attraverso concorsi esterni.
Per questa ragione, come Dipartimento di ANIEF, attendiamo una risposta
che miri finalmente a valorizzare questa figura, anche in vista delle nuove trattative che a breve partiranno per il rinnovo contrattuale. Allo stesso tempo, nell’interrogazione abbiamo chiesto conto della possibilità di ottenere la mobilità intercompartimentale per i funzionari, considerata la somiglianza con altre famiglie professionali presenti in diversi comparti, e di valorizzare economicamente i DSGA attraverso l’introduzione dell’indennità di risultato, così come già previsto per tutti i funzionari degli altri comparti.
Attendiamo risposte e non arretreremo di un millimetro", conclude Sorrentino.
"