Scuola, Anief presenta interrogazione su percorso valorizzazione Dsga

"È stata presentata in questi giornisollecitata e voluta dal Dipartimento Condir di ANIEF, per chiedere al Ministro dell’Istruzione e al Ministro della Funzione Pubblica quali siano le intenzioni del Governo nell’ottica di". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief - Condir."Infatti, nonostante lecon l’area unica dei funzionari delle elevate qualificazioni, non si è ancora assistito a una reale valorizzazione economica e giuridica di questa figura. Da qui nasce l’interrogazione parlamentare, anche alla luce dell’, che prevede l’accesso alla dirigenza pubblica per i funzionari senza il passaggio attraverso concorsi esterni.Per questa ragione, come Dipartimento di ANIEF,che miri finalmente a valorizzare questa figura, anche in vista delle nuove trattative che a breve partiranno per il rinnovo contrattuale. Allo stesso tempo, nell’interrogazione abbiamo chiesto conto della possibilità di ottenere la mobilità intercompartimentale per i funzionari, considerata la somiglianza con altre famiglie professionali presenti in diversi comparti, e di valorizzare economicamente i DSGA attraversoAttendiamo risposte e non arretreremo di un millimetro", conclude Sorrentino.