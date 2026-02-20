Zangrillo: "Continua il lavoro al fianco dei comuni per far crescere il Paese"

(Teleborsa) - "Gli. Per questo motivo stiamo continuando a lavorare per risolvere problematiche sollevate dai comuni che per troppi anni non hanno trovato risposta". Lo ha dichiarato ilintervenendo a Roma in chiusura delle due giornate degli Stati generali dei piccoli comuni.Zangrillo ha richiamato l’importanza delpromosso dalcon unaistituito per fornire supporto ai Comuni con meno di 5mila abitanti nei processi di innovazione. "La buona riuscita del progetto ci fa capire come i comuni hanno bisogno del nostro supporto. Tra le iniziative messe in campo, con Risorse in comunee visto il successo intendiamo replicarla con un avviso dedicato agli enti più piccoli", ha aggiunto il ministro."Il sostegno ai comuni lo abbiamo dimostrato con i fatti. Mi riferisco alla previsione di un Fondo con una dotazione di 50milioni per il 2027 e 100milioni dal 2028 per ridurre il divario salariale tra dipendenti comunali e delle amministrazioni centrali. Da ultimo,non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale incrementando, quindi, la capacità assunzionale", ha sottolineato Zangrillo.Sul fronte del reclutamento,. "La pubblica amministrazione sta cambiando volto: i tempi medi delle procedure concorsuali sono passati da due anni a circa 180 giorni; negli ultimi tre anni sono state assunte oltre 600mila persone; l’età media è scesa da 51 a 48 anni. Il portale inPA è oggi l’unica porta di accesso alla Pubblica amministrazione, con più di 3 milioni di utenti registrati, oltre il 50% under 40", ha ricordato il ministro."La sfida è di passare da una gestione burocratica del personale a una per obiettivi. Questo è il punto centrale del disegno di legge sul merito, ora all’esame del Senato, che permette alle nostre persone di crescere e fare carriera. Unche stiamo accompagnando con una formazione continua con un focus specifico sulle capacità manageriali, sempre più necessarie per guidare le sfide in atto", ha concluso Zangrillo.