ESMA, consultazione su revisione MAR per ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate

(Teleborsa) - L', l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha avviato unapubblica proponendo(MAR) in merito al ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate.Le proposte allineano le linee guida al regime di informativa, garantendo agli emittenti minori oneri amministrativi e beneficiando al contempo di requisiti più chiari.A partire, gli emittenti non saranno più tenuti a divulgare immediatamente informazioni privilegiate relative a processi prolungati prima del loro completamento. Di conseguenza, l'ESMA propone di eliminare dalle attuali linee guida i legittimi interessi alla divulgazione ritardata connessi a tali processi prolungati.Individuano inoltre, tra cui i casi in cui un'autorità pubblica richiede la non divulgazione di informazioni privilegiate, in cui l'emittente necessita di più tempo per raccogliere informazioni o in cui l'emittente è coinvolto in diverse procedure di appalto per contratti simili. L'ESMA propone di eliminare la sezione relativa alla condizione di "non trarre in inganno il pubblico", in quanto il Listing Act l'ha rimossa dal Regolamento MAR. Il Listing Act, invece, richiede che una comunicazione tardiva non contraddica l'ultimo annuncio pubblico dell'emittente sullo stesso argomento.Tutti gli stakeholder interessati sono invitati a rispondere alla consultazione2026. Sulla base delle risposte ricevute, l'ESMA pubblicherà una relazione finale nel quarto trimestre del 2026.