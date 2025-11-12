Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 19:02
25.506 -0,11%
Dow Jones 19:02
48.338 +0,86%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

ProSiebenSat.1, a ribasso la guidance sull’Ebitda 2025: persa il calo della pubblicità televisiva

Finanza
ProSiebenSat.1, a ribasso la guidance sull’Ebitda 2025: persa il calo della pubblicità televisiva
(Teleborsa) - Il gruppo media tedesco ProSiebenSat.1 ha rivisto al ribasso la parte alta della guidance sull’Ebitda 2025, penalizzato dal rallentamento delle vendite di pubblicità televisiva, settore definito dal gruppo "altamente redditizio ma economicamente sensibile".

L’azienda prevede ora un Ebitda adjusted compreso tra 420 e 450 milioni di euro, rispetto alla precedente forchetta di 420-470 milioni. Il risultato del terzo trimestre si è attestato a 76 milioni di euro, in calo rispetto ai 104 milioni dello stesso periodo del 2024, ma in linea con le attese degli analisti.

Il gruppo, che aveva già tagliato le previsioni annuali a settembre a causa dell’incertezza macroeconomica nei mercati di lingua tedesca, ha evidenziato una crescente riluttanza delle aziende a investire in pubblicità.

ProSiebenSat.1 ha inoltre segnalato che la cessione del portale di comparazione Verivox, completata all’inizio dell’anno, ha inciso sull’andamento del trimestre. Nonostante le pressioni sul business pubblicitario, il gruppo ha confermato l’impegno a rafforzare le attività digitali e di intrattenimento per diversificare le fonti di ricavo.

Condividi
```