ProSiebenSat.1, a ribasso la guidance sull’Ebitda 2025: persa il calo della pubblicità televisiva

(Teleborsa) - Il gruppo media tedesco ProSiebenSat.1
ha rivisto al ribasso la parte alta della guidance
sull’Ebitda 2025
, penalizzato dal rallentamento delle vendite di pubblicità televisiva
, settore definito dal gruppo "altamente redditizio ma economicamente sensibile".
L’azienda prevede ora un Ebitda adjusted
compreso tra 420 e 450 milioni di euro, rispetto alla precedente forchetta di 420-470 milioni. Il risultato del terzo trimestre
si è attestato a 76 milioni di euro
, in calo rispetto ai 104 milioni dello stesso periodo del 2024, ma in linea con le attese degli analisti.
Il gruppo, che aveva già tagliato le previsioni annuali
a settembre a causa dell’incertezza macroeconomica nei mercati di lingua tedesca, ha evidenziato una crescente riluttanza delle aziende a investire in pubblicità.
ProSiebenSat.1 ha inoltre segnalato che la cessione del portale di comparazione Verivox
, completata all’inizio dell’anno, ha inciso sull’andamento del trimestre. Nonostante le pressioni sul business pubblicitario, il gruppo ha confermato l’impegno a rafforzare le attività digitali
e di intrattenimento
per diversificare le fonti di ricavo.