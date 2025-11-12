ProSiebenSat.1, a ribasso la guidance sull’Ebitda 2025: persa il calo della pubblicità televisiva

ProSiebenSat.1

(Teleborsa) - Il gruppo media tedescoha rivisto al ribasso la parte alta dellasull’, penalizzato dal rallentamento delle vendite di, settore definito dal gruppo "altamente redditizio ma economicamente sensibile".L’azienda prevede ora uncompreso tra 420 e 450 milioni di euro, rispetto alla precedente forchetta di 420-470 milioni. Il risultato delsi è attestato a, in calo rispetto ai 104 milioni dello stesso periodo del 2024, ma in linea con le attese degli analisti.Il gruppo, che aveva già tagliato lea settembre a causa dell’incertezza macroeconomica nei mercati di lingua tedesca, ha evidenziato una crescente riluttanza delle aziende a investire in pubblicità.ProSiebenSat.1 ha inoltre segnalato che la cessione del portale di comparazione, completata all’inizio dell’anno, ha inciso sull’andamento del trimestre. Nonostante le pressioni sul business pubblicitario, il gruppo ha confermato l’impegno a rafforzare lee diper diversificare le fonti di ricavo.