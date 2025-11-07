FILA, Candela: sinergie significative con Seven, confermata guidance su dividendi

(Teleborsa) - "Oggi la nostra storia centenaria si arricchisce di un nuovo capitolo
: l'acquisizione di Seven, azienda leader in Italia nel settore degli zaini, astucci per la scuola e della cartoleria, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ulteriore sviluppo del Gruppo e si inserisce pienamente nella nostra strategia di rafforzamento e crescita sostenibile". Lo ha detto Massimo Candela, CEO
di FILA
, commentando l'acquisizione di Seven per 53,7 milioni di euro
.
"L'acquisizione di Seven ci permette di affrontare con maggiore efficacia il problema europeo del fenomeno della natalità, di ampliare il nostro portafoglio di brand e di consolidare la nostra presenza nel segmento dei prodotti per la scuola, mantenendo al contempo un elevato livello di profittabilità e di generazione di cassa nonché di confermare la guidance sulla politica dei dividendi
", ha aggiunto.
L'operazione sarà realizzata in modo da sviluppare sinergie commerciali significative
tra FILA e Seven, consentendo di aumentare la quota di mercato, rafforzare la distribuzione e ampliare l'offerta ai nostri clienti - ha sottolineato Candela - Benefici significativi sono attesi anche dalla partnership commerciale e industriale con DOMS - a seguito della recente acquisizione di una piccola società indiana specializzata in astucci e zaini - con l'obiettivo di replicare il successo della partnership FILA-DOMS".