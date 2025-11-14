Biesse, upgrade a Buy da Intesa: probabilmente al punto più basso del ciclo

Intesa Sanpaolo

Biesse

(Teleborsa) -ha limato aper azione (dai precedenti 8,10 euro) ilsu, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, migliorando però lasul titolo a "" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 43%.Gli analisti scrivono che i risultati di Biesse nei primi nove mesi del 2025 sono stati ancora deboli, ma il terzo trimestre del 2025 ha visto un'attenuazione della contrazione di ricavi ed EBITDA, con il management che ha indicato che questo. Per supportare la ripresa del business con una struttura più snella, è stata recentemente implementata anche una riorganizzazione a livello dirigenziale.L'upgrade è arrivato poiché ora Intesa vede "un rischio limitato di revisione al ribasso delle stime e un potenziale di rialzo del 43% rispetto all'attuale prezzo delle azioni. Notiamo che un, rappresentando un potenziale catalyst a breve termine".