Bnp Paribas AM, COVIP conferma assenza ostacoli per ruolo gestore e depositario fondi pensione

BNP Paribas

(Teleborsa) -il pronunciamento della- la Commissione di Vilìgilanza sui fondi pensione, che confermaper le società appartenenti al gruppo didi un fondo pensione. La risposta della COVIP è arrivata in seguito a un quesito formulato da un fondo pensione associato ad Assoprevidenza (Associazione Italiana per la Previdenza e Assistenza Complementare).Come riportato nella circolare di Assoprevidenza, la Commissione ha chiarito che il(D. lgs. n. 252/2005, D.M. n. 166/2014, Regolamento delegato UE 2016/438), richiedendo unicamente che siano rispettati gli ordinarie che si gestiscano adeguatamente i conflitti di interesse. Eventuali limitazioni relative alla non appartenenza al medesimo gruppo societario saranno quindi da considerare come mere scelte discrezionali di singoli fondi pensione nelle proprie procedure di selezione."La conferma da parte della COVIP dell'assenza di divieti normativi per la contestuale presenza di gestore e depositario dello stesso gruppo ribadisce un principio in cui abbiamo sempre creduto e che è alla base di un mercato efficiente e competitivo", afferma, Country Head di BNP Paribas Asset Management in Italia, aggiungendo "è fondamentale garantire ai fondi pensione la più ampia libertà di scelta, permettendo loro di accedere alle migliori soluzioni di mercato senza limitazioni che impatterebbero negativamente sulla gestione delle risorse e, in ultima analisi, sugli iscritti stessi. Questa chiarezza normativa è importante per l'efficienza dell'intero settore: assicura certezza operativa e contribuisce a garantire che i risparmi previdenziali siano gestiti con le migliori pratiche e la massima attenzione alla tutela degli iscritti".