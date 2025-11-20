Parigi: scambi in forte rialzo per BNP Paribas

banca francese

CAC40

BNP Paribas

indice di Parigi

Istituto d'oltralpe

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,98%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a -2,34% dell').Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 70,42 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 71,62. Il peggioramento dell'è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 69,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)