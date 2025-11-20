Parigi: scambi in forte rialzo per BNP Paribas

(Teleborsa) - Effervescente la banca francese
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che BNP Paribas
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a -2,34% dell'indice di Parigi
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 70,42 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 71,62. Il peggioramento dell'Istituto d'oltralpe
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 69,76.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)