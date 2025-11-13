Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:14
24.925 -2,32%
Dow Jones 20:14
47.568 -1,42%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -2,11% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 24.978,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -2,11% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA mostra un disastroso -2,11% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 24.978,22 punti.
Condividi
```