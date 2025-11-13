Milano 16:56
44.851 +0,13%
Nasdaq 16:56
25.127 -1,53%
Dow Jones 16:56
47.918 -0,70%
Londra 16:56
9.818 -0,95%
Francoforte 16:56
24.080 -1,24%

Il FTSE MIB passa di mano a 44.984,9 punti

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,43% alle 16:00
Milano segna un modesto +0,43% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 44.984,9 punti.
