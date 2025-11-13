Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:38
25.113 -1,58%
Dow Jones 18:38
47.838 -0,86%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,11%

Il CAC40 chiude a 8.232,49 punti

Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 8.232,49 punti.
