Scuola, avviato iter per accertamento burnout per indennità e pensioni

"Buongiorno, è attualmente in discussione il decreto legislativo n. 159 del 2025, recante norme sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. La Settima Commissione del Senato ha espresso parere favorevole all’istituzione di una commissione d’inchiesta sul burnout del personale scolastico". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.

"L’avvio di questa inchiesta rappresenta un primo passo importante verso il riconoscimento dello stress lavoro-correlato come malattia professionale, con la conseguente possibilità di prevedere specifiche finestre temporali per il pensionamento e indennità dedicate. Nel corso della discussione è stato inoltre espresso parere favorevole in merito alla trattenuta Enam per il personale della scuola dell’infanzia e primaria. Tale trattenuta prevede una riduzione dell’1% sul lordo della busta paga, calcolata sull’80% dello stipendio. Eventuali ulteriori modifiche potranno essere apportate entro il 18 novembre presso la Decima Commissione", conclude Nonnis.
