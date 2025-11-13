Ente medici, nel 2024 spesa per pensioni giunta a 3,7 miliardi

(Teleborsa) - "Nel 2024 la spesa per pensioni dei medici e dei dentisti è giunta a 3 miliardi e 700 milioni di euro
", anche in considerazione dell'andata in quiescenza graduale dei cosiddetti 'baby boomer
s'. Lo comunica la stessa Cassa delle categorie sanitarie
, l'Enpam,
nel corso dell'audizione che sta tenendo in questi minuti nella Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato
, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo.
L'Ente gestisce la previdenza e l'assistenza a favore dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei loro familiari
, mediante due Fondi (Fondo generale e Fondo dei convenzionati e degli accreditati
) e cinque gestioni previdenziali
(Quota A - che include tutti i 'camici bianchi' iscritti all'Albo e gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia - Quota B - coloro che esercitano la libera professione - Medicina generale, Specialisti ambulatoriali e Specialisti esterni) che "si differenziano per aliquote contributive e di rendimento
", recita la memoria E sono iscritti alla Cassa "non a scopo di lucro, Istituto di diritto privato, 365.000 medici e odontoiatri, fra cui 7.000 studenti degli ultimi anni d'università, e ci sono 130.000 pensionati, di cui 45.000 esercitano ancora l'attività lavorativa
, producendo un reddito fiscalmente rilevante", spiega il numero uno dell'Enpam
, aggiungendo che "vi sono pure circa 50.000 persone che hanno diritto alla prestazione in qualità di familiari dei medici
". Nell'ente operano "493 dipendenti, tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la maggioranza sesso femminile, l'età media è inferiore ai 50 anni, e quasi il 50% sono laureati",(Foto: © Vittaya Sinlapasart/ 123RF)