Ente medici, nel 2024 spesa per pensioni giunta a 3,7 miliardi

(Teleborsa) - "Nel 2024 la spesa per pensioni dei medici e dei dentisti è giunta a 3 miliardi e 700 milioni di euro", anche in considerazione dell'andata in quiescenza graduale dei cosiddetti 'baby boomers'. Lo comunica la stessa Cassa delle categorie sanitarie, l'Enpam, nel corso dell'audizione che sta tenendo in questi minuti nella Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo.

L'Ente gestisce la previdenza e l'assistenza a favore dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei loro familiari, mediante due Fondi (Fondo generale e Fondo dei convenzionati e degli accreditati) e cinque gestioni previdenziali (Quota A - che include tutti i 'camici bianchi' iscritti all'Albo e gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia - Quota B - coloro che esercitano la libera professione - Medicina generale, Specialisti ambulatoriali e Specialisti esterni) che "si differenziano per aliquote contributive e di rendimento", recita la memoria E sono iscritti alla Cassa "non a scopo di lucro, Istituto di diritto privato, 365.000 medici e odontoiatri, fra cui 7.000 studenti degli ultimi anni d'università, e ci sono 130.000 pensionati, di cui 45.000 esercitano ancora l'attività lavorativa, producendo un reddito fiscalmente rilevante", spiega il numero uno dell'Enpam, aggiungendo che "vi sono pure circa 50.000 persone che hanno diritto alla prestazione in qualità di familiari dei medici". Nell'ente operano "493 dipendenti, tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la maggioranza sesso femminile, l'età media è inferiore ai 50 anni, e quasi il 50% sono laureati",

(Foto: © Vittaya Sinlapasart/ 123RF)
