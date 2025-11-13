Milano 11:31
Francoforte: risultato positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Avanza Redcare Pharmacy N.V, che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 64,88 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 66,43. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 67,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
