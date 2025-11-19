Milano 10:04
42.478 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:04
9.528 -0,25%
Francoforte 10:04
23.109 -0,31%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V
Bene Redcare Pharmacy N.V, con un rialzo del 3,00%.
Condividi
```