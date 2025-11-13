Francoforte: scambi al rialzo per TUI

(Teleborsa) - Bene TUI
, con un rialzo del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che TUI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,43%, rispetto a +2,27% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, TUI
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,885 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,713. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,057.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)