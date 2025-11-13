Milano 11:31
44.914 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:31
9.875 -0,37%
Francoforte 11:31
24.274 -0,44%

Francoforte: scambi al rialzo per TUI

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per TUI
(Teleborsa) - Bene TUI, con un rialzo del 2,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,43%, rispetto a +2,27% del Germany MDAX).


Tecnicamente, TUI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,885 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,713. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,057.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```