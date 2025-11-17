Somec, la divisione Mestieri sostiene i ricavi dei nove mesi 2025

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’esercizio 2025
, il Gruppo Somec
ha registrato ricavi
pari a 271,1 milioni di euro, con una crescita del 1,3% a cambi costanti, +0,4% rispetto ai 270 milioni di euro al 30 settembre 2024, sostenuta dall’ottima performance della divisione Mestieri, in aumento del 17,1% rispetto al periodo precedente.
Pur in presenza di alcuni slittamenti operativi
e di un diverso mix
di avanzamento tra i settori navale, civile e interior, l’andamento complessivo si conferma positivo, sostenuto anche dall’elevata visibilità di lungo periodo garantita da una pipeline progettuale solida e ben distribuita nei mercati di riferimento.
La divisione HORIZONS
- sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, evidenzia un andamento influenzato da una diversa tempistica di avanzamento delle commesse, con alcune consuntivazioni posticipate al trimestre in corso, in linea con le aspettative di periodo. I ricavi
si attestano a 160,4 milioni di euro, (-6,2% rispetto ai primi nove mesi del 2024), con un contributo particolarmente
significativo delle attività di refitting, caratterizzate da maggiore marginalità e da un trend di crescita costante emerso anche nel corso del 2025, rappresentando una componente sempre più significativa del portafoglio ordini.
La divisione TALENTA
- sistemi e prodotti di cucine professionali registra ricavi
pari a 42,5 milioni di euro, in crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Un risultato rafforzato anche dalle sinergie sviluppate tra i diversi comparti della divisione, che hanno permesso una performance positiva e trasversale su tutti i segmenti di attività.
Le attività di MESTIERI
: progettazione e creazione di interior personalizzati registrano una decisa crescita pari a 17,1%, con ricavi
che si attestano a 68,2 milioni di euro, sostenuti dal contributo particolarmente significativo del segmento di interior navale e da un favorevole avanzamento dei progetti nei comparti hospitality, retail e residenziale di alta gamma.