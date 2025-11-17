Somec, la divisione Mestieri sostiene i ricavi dei nove mesi 2025

Somec

(Teleborsa) - Nei, il Gruppoha registratopari a 271,1 milioni di euro, con una crescita del 1,3% a cambi costanti, +0,4% rispetto ai 270 milioni di euro al 30 settembre 2024, sostenuta dall’ottima performance della divisione Mestieri, in aumento del 17,1% rispetto al periodo precedente.Pur in presenza di alcunie di undi avanzamento tra i settori navale, civile e interior, l’andamento complessivo si conferma positivo, sostenuto anche dall’elevata visibilità di lungo periodo garantita da una pipeline progettuale solida e ben distribuita nei mercati di riferimento.La- sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, evidenzia un andamento influenzato da una diversa tempistica di avanzamento delle commesse, con alcune consuntivazioni posticipate al trimestre in corso, in linea con le aspettative di periodo. Isi attestano a 160,4 milioni di euro, (-6,2% rispetto ai primi nove mesi del 2024), con un contributo particolarmentesignificativo delle attività di refitting, caratterizzate da maggiore marginalità e da un trend di crescita costante emerso anche nel corso del 2025, rappresentando una componente sempre più significativa del portafoglio ordini.La- sistemi e prodotti di cucine professionali registrapari a 42,5 milioni di euro, in crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Un risultato rafforzato anche dalle sinergie sviluppate tra i diversi comparti della divisione, che hanno permesso una performance positiva e trasversale su tutti i segmenti di attività.Le: progettazione e creazione di interior personalizzati registrano una decisa crescita pari a 17,1%, conche si attestano a 68,2 milioni di euro, sostenuti dal contributo particolarmente significativo del segmento di interior navale e da un favorevole avanzamento dei progetti nei comparti hospitality, retail e residenziale di alta gamma.