Milano 16:58
44.855 +0,14%
Nasdaq 16:58
25.138 -1,49%
Dow Jones 16:58
47.940 -0,65%
Londra 16:58
9.817 -0,96%
Francoforte 16:58
24.079 -1,24%

New York: balza in avanti Gilead Sciences

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per la società biofarmaceutica americana, che avanza bene del 2,49%.
