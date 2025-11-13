Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credit Agricole
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo dell'Istituto di credito francese
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,66 Euro. Supporto visto a quota 16,35. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 16,96.
