Londra: andamento rialzista per 3i Group

(Teleborsa) - Avanza la società d'investimenti con sede a Londra, che guadagna bene, con una variazione del 2,88%.

Lo scenario su base settimanale di 3i Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,83 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,69. Il peggioramento di 3i Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
